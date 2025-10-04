Η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική φέρνει νέες λύσεις και αυστηρότερους ελέγχους. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης και ο πραγματογνώμονας τροχαίων Παναγιώτης Μαδιάς μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για τις καινοτομίες που έρχονται με τις «έξυπνες» κάμερες, αλλά και για την κατάσταση στην οδική ασφάλεια.

Συνολικά 388 κάμερες θα εγκατασταθούν σε σημαντικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με στόχο την καταγραφή παραβάσεων όπως παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, κίνηση σε λωρίδα λεωφορείων, μη χρήση ζώνης ή κράνους και χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Η πρώτη φάση προβλέπει 100 σταθερά σημεία επιτήρησης, με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό.

Οι κάμερες θα στέλνουν ειδοποιήσεις στους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο μέσω SMS ή προσωπικής θυρίδας στο Gov.gr. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος των οχημάτων, ενώ η πρόσβαση στο υλικό θα έχει αποκλειστικά η Αστυνομία μέσω ασφαλούς VPN, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα στην Αττική μειώθηκαν φέτος: 105 το πρώτο 9μηνο του 2025 έναντι 134 την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, η αυστηροποίηση των ελέγχων έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά, ενώ η χρήση κράνους και ζώνης εμφανίζει βελτίωση.

Ο Γιάννης Μαρακάκης σημείωσε ότι οι νέες κάμερες θα φέρουν μια «διαστημική εξέλιξη» στην οδική ασφάλεια, εμπνευσμένη από το μοντέλο της Καλιφόρνια, ενώ ο Παναγιώτης Μαδιάς τόνισε ότι οι Έλληνες δεν είναι αμόρφωτοι σε θέματα τροχαίων με εγκατάλειψη.

Σχετικά με το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι η εγκατάλειψη σημείου ατυχήματος αποτελεί σοβαρό αδίκημα. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ να ενημερώσεις αμέσως την αστυνομία για ένα ατύχημα και να αποχωρήσεις χωρίς να δώσεις πληροφορίες», είπε χαρακτηριστικά.

Το νέο σύστημα φαίνεται να είναι το μεγάλο βήμα για ασφαλέστερους δρόμους, περιορισμό παραβάσεων και μεγαλύτερη προστασία των οδηγών και πεζών.

Πού θα βρίσκονται οι 388 κάμερες

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8

Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου + 8

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος 3

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή 2

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6

Κηφισού – Λένορμαν – 6

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους 6

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω 4

Άλλα σημεία έχουν επιλεγεί σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.