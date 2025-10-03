Τα πρόσωπα τεσσάρων μουμιοποιημένων ανθρώπων από τις Κολομβιανές Άνδεις κατάφεραν να ανακατασκευάσουν επιστήμονες από το Εργαστήρι Προσώπου του Πανεπιστημίου Τζον Μουρς του Λίβερπουλ, σύμφωνα με το “Live Science”.

Τα αποτελέσματα της χρονολόγησης με άνθρακα, που εφάρμοσαν οι ειδικοί, δείχνουν ότι τα λείψανα, που είχαν, χρονολογούνται από τις αρχές του 13ου έως τα τέλη του 18ου αιώνα μ.Χ. Τα άτομα αυτά είναι ένα παιδί, το οποίο ήταν περίπου 6 -7 χρονών, όταν πέθανε, μια γυναίκα γύρω στα 60, καθώς και δύο νεαροί άνδρες.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των σωμάτων τους, είχαν εφαρμοστεί στα πρόσωπα και στα σαγόνια των συγκεκριμένων ατόμων μάσκες θανάτου από ρητίνη, πηλό, κερί και αραβόσιτο. Αυτές οι μάσκες δεν έχουν βρεθεί, αλλά κάποιες διακοσμητικές χάντρες από αυτές για το περίγραμμα των ματιών έχουν σωθεί.

Η επικεφαλής του συγκεκριμένου εγχειρήματος από το Εργαστήρι Προσώπου Τζέσικα Λιού και τα μέλη της ομάδας της χρησιμοποίησαν αξονικές τομογραφίες των καλυμμένων με μάσκες κρανίων, ώστε να αρχίσουν τις ανακατασκευές. Έπειτα, πρόσθεσαν ψηφιακά μύες, ιστούς και λίπος σε ψηφιακές απεικονίσεις των κρανίων, ώστε να δημιουργηθούν τα πρόσωπα των ανθρώπων, όπως πιθανότατα ήταν στην πραγματική τους εξωτερική εμφάνιση. Δέρμα, μάτια και χρώμα μαλλιών προστέθηκαν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, που ζουν σήμερα στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ωστόσο, η επιλογή των καλύτερων λεπτομερειών σε τέτοια πορταίτα προκαλεί πάντοτε ζητήματα. «Η υφή του δέρματος είναι πάντοτε η μεγαλύτερη πρόκληση, επειδή δεν γνωρίζουμε πώς ήταν εξωτερικά ή αν είχαν κάποια σημάδια στο πρόσωπο ή τατουάζ ή αν ήταν έτσι ο τόνος του δέρματός τους », τόνισε η Λιού.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος

Πηγή: Archaeology Magazine