Μια νέα επιστημονική μελέτη από το Comprehensive Cancer Center του Οχάιο ρίχνει φως στον λόγο που η ανοσοθεραπεία συχνά αποτυγχάνει στον καρκίνο. Οι ερευνητές εντόπισαν τον μηχανισμό που οδηγεί στην εξάντληση των Τ-λεμφοκυττάρων, τα οποία αποτελούν βασικό όπλο του ανοσοποιητικού συστήματος κατά των όγκων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα Τ-κύτταρα χάνουν την αποτελεσματικότητά τους επειδή υπερφορτώνονται με κακώς διπλωμένες πρωτεΐνες. Αυτή η υπερφόρτωση προκαλεί μια νέα μορφή κυτταρικής πίεσης, που ονομάστηκε TexPSR (proteotoxic stress response in T-cell exhaustion).

Αντί να μειώνει την παραγωγή πρωτεϊνών ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία, ο TexPSR την ενισχύει υπερβολικά. Το αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνών, παρόμοιων με τις αμυλοειδείς πλάκες της νόσου Αλτσχάιμερ, οι οποίες δηλητηριάζουν τα Τ-λεμφοκύτταρα και ακυρώνουν την αντικαρκινική τους δράση. Οι επιστήμονες κατάφεραν να αναστρέψουν αυτή τη διαδικασία σε προκλινικά μοντέλα, μπλοκάροντας τους κρίσιμους παράγοντες του TexPSR. Με αυτόν τον τρόπο επανέφεραν τη λειτουργικότητα των Τ-κυττάρων και ενίσχυσαν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας.

Η σύνδεση επιβεβαιώθηκε σε πολλούς τύπους καρκίνου, όπως του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης, του ήπατος και της λευχαιμίας. Η ανακάλυψη θεωρείται ορόσημο, καθώς ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπείες που θα στοχεύουν τον TexPSR, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς με δύσκολα αντιμετωπίσιμους όγκους.