Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί στον Καβρό Αποκορώνου, επί της Εθνικής Οδού Χανίων–Ρεθύμνου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν επιβαίνοντες σε ένα από τα οχήματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα και δέκα πυροσβέστες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης ο σύζυγός της και το μικρό τους παιδί, όλοι μέλη οικογένειας τουριστών από την Αυστραλία.

Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Η άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων συνέβαλε στον ασφαλή απεγκλωβισμό και τη γρήγορη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Η τροχαία ΒΟΑΚ επενέβη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς λόγω του ατυχήματος η κίνηση διεξαγόταν με δυσκολία και μόνο από το ένα ρεύμα για αρκετή ώρα.