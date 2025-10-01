Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της, απαντώντας σε σχόλια του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος τόνισε πως η Ουάσιγκτον πρέπει να προετοιμάζεται για πόλεμο ώστε να διασφαλίσει την ειρήνη.

«Κι εμείς προτιμούμε να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας με κάθε δυνατό τρόπο, εξακολουθώντας να υποστηρίζουμε πλήρως την ειρήνη, παραμένοντας ανοικτοί για επίλυση όλων των προβλημάτων, περιλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης, μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων και πολιτικών επαφών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios, σύμφωνα με τις οποίες το Κίεβο θα μπορούσε να επιδιώξει την ανάκτηση εδαφών μόνο μέσω διπλωματικών μέσων στο μέλλον, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι υπάρχει παύση στη διαπραγματευτική διαδικασία. Όπως είπε, η ουκρανική πλευρά δείχνει να μην βιάζεται να επιστρέψει στις συνομιλίες.

Η ένταση γύρω από τον σταθμό της Ζαπορίζια

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε «βλακώδεις» τις κατηγορίες του Κιέβου ότι η Ρωσία βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, επισημαίνοντας ότι οι εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Ο σταθμός λειτουργεί με γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης για ένατη ημέρα, μετά από βλάβη στην εξωτερική γραμμή τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με τον Ντίμτρι Πεσκόφ η Ρωσία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ασφάλειας του σταθμού, τονίζοντας ότι έχει δεχθεί επανειλημμένα πυρά από ουκρανικές δυνάμεις. Το Κίεβο, από την πλευρά του, κατηγορεί τη Μόσχα για τους βομβαρδισμούς. Ο σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, παραμένει σε περιοχή κοντά στη γραμμή των συγκρούσεων.

Ρωσικές προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ρωσία θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων επιχειρήσουν να κατασχέσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες θα πλήξουν και τις ευρωπαϊκές καταθέσεις και επενδύσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις γαλλικές έρευνες για το δεξαμενόπλοιο Boracay, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που εμπλέκεται στο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου. Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι η Μόσχα δεν έχει σχετικές πληροφορίες, αλλά κατηγόρησε πολλές χώρες για «προκλητικές ενέργειες».

Ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι ο ρωσικός στρατός έχει κληθεί ορισμένες φορές να αποκαταστήσει την τάξη όταν ξένες δυνάμεις προέβησαν σε τέτοιες ενέργειες.