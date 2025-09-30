Ο Νικολάς Μαδούρο υπέγραψε διάταγμα που του παραχωρεί διευρυμένες εξουσίες σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής στη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με το διάταγμα, ο πρόεδρος θα μπορεί να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις σε εθνικό επίπεδο και να μεταβιβάσει στον στρατό τον έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Η ισχύς του μέτρου ορίζεται σε 90 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης για άλλες 90.

Η απόφαση του Μαδούρο έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσινγκτον έχει αποστείλει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, με επίσημο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, με αποτέλεσμα τον θάνατο 14 επιβαινόντων.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει την ανατροπή του. «Αυτό που η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο πολέμαρχος Μάρκο Ρούμπιο κάνουν εναντίον της Βενεζουέλας, συνιστά απειλή» για τη χώρα, δήλωσε η Ροδρίγκες σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες.