Ελαφρά τραυματίστηκε οδηγός σε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9), όταν το αυτοκίνητό του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καρφώθηκε σε κατάστημα με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

«Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο», λέει αυτόπτης μάρτυρας για το τροχαίο ατύχημα.

Το τροχαίο έγινε συγκεκριμένα στην οδό Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε βιτρίνα μαγαζιού. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν τεράστιες ζημιές στην επιχείρηση και να τυλιχθεί στις φλόγες το αυτοκίνητο.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή.

Στο σημείο επιχείρησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.