Η απαγγελία κατηγορίας για τρομοκρατία σε βάρος μέλους του βορειοϊρλανδικού συγκροτήματος ραπ Kneecap κρίθηκε εκπρόθεσμη από δικαστήριο του Λονδίνου, το οποίο έβαλε τέλος στη δίωξη. Η υπόθεση αφορούσε την ανάρτηση σημαίας της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Κατηγορίες είχαν απαγγελθεί στον Liam Óg Ó hAnnaidh, γνωστό με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μο Τσάρα, ο οποίος ύψωσε τη σημαία σε συναυλία των Kneecap τον Νοέμβριο του 2024 στο Λονδίνο. Ο 27χρονος κατηγορήθηκε τον Μάιο βάσει του Τρομοκρατικού Νόμου, που προβλέπει ποινική ευθύνη για επίδειξη συμβόλων απαγορευμένων οργανώσεων.

Το Δικαστήριο του Ουεστμίνστερ κατέληξε ότι η δίωξη ασκήθηκε μετά την εξάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Ο δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ τόνισε πως «η κατηγορία είναι παράνομη και άκυρη και αυτό το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να την εξετάσει», προκαλώντας χειροκροτήματα και επευφημίες από τους υποστηρικτές του καλλιτέχνη.

Ο Μο Τσάρα παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία μαζί με τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος, τον Naoise Ó Cairealláin (Móglaí Bap) και τον J.J. Ó Dochartaigh (DJ Próvaí). Έξω από το δικαστήριο δήλωσε: «Όλη αυτή η διαδικασία δεν ήταν ποτέ σχετικά με μένα, ποτέ σχετικά με οποιαδήποτε απειλή στο κοινό, ποτέ σχετικά με τρομοκρατία. Ήταν σχετικά με τη Γάζα, σχετικά με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις δυνατά».

Την απόφαση χαιρέτισε και η Πρώτη Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ, η οποία ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι οι κατηγορίες αποτελούσαν «εσκεμμένη προσπάθεια να φιμωθούν όσοι μιλούν δυνατά εναντίον της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα». Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί γενοκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το συγκρότημα, με έδρα το Μπέλφαστ, είναι γνωστό για τη χρήση τόσο της ιρλανδικής όσο και της αγγλικής γλώσσας στη μουσική του, αλλά και για τα φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα στις συναυλίες του. Τα μέλη του είχαν δηλώσει ότι η σημαία πετάχτηκε πάνω στη σκηνή από το κοινό και χαρακτήρισαν την κατηγορία απόπειρα φίμωσης.

Λόγω της υπόθεσης, οι Kneecap ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα την ακύρωση της περιοδείας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο.