Το πρόβλημα στο σκοράρισμα παραμένει για τον Άρη από το ξεκίνημα της χρονιάς. Βρίσκει γκολ, αλλά όχι με την ευκολία την οποία θα ήθελε και επιτάσσει η ποιότητα των παικτών της γραμμής κρούσης τού.

Μία κατάσταση η οποία… γεννήθηκε με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και συνεχίζεται με τον Μανόλο Χιμένεθ, ειδικά από τη στιγμή που ο τελευταίος διαχειρίζεται αρκετές και σημαντικές απουσίες τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επανεμφάνιση του Πιόνε Σίστο έδωσε προσωρινά «ανάσα», όμως τα ζητήματα δεν σταματούν εδώ. Ο Χιμένεθ σήμερα καλείται να «κλειδώσει» την ενδεκάδα για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, δεν είναι όμως τόσο εύκολο για τις θέσεις της επίθεσης και ειδικά στα εξτρέμ.

Ο Γιάννιώτας, παρότι αποκόμισε αιμάτωμα στο ματς με το Μαρκό, έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης αλλά δείχνει διατεθειμένος να βοηθήσει, έστω και από τον πάγκο. Ο Σίστο, από την άλλη, εμφανίζεται καταπονημένος από την απότομη ένταξή του στο ροτέισον και είναι αβέβαιο αν θα ξεκινήσει βασικός ή αν θα περιοριστεί σε μικρότερο ρόλο. Μία απόφαση που είναι κομβική για την διαμόρφωση των τελικών επιλογών του Χιμένεθ για την αυριανή αναμέτρηση.

Παράλληλα, ο Ανδαλουσιανός εξετάζει την πιθανότητα να χρησιμοποιήσει ξανά τον Μισεουί στα άκρα, ενώ δεν αποκλείεται να έχει διαθέσιμους και τους Δώνη και Μορουτσάν για κάποια λεπτά, ώστε να του προσφέρουν επιπλέον λύσεις.

Οι τελικές αποφάσεις για την ενδεκάδα θα παρθούν μετά τη σημερινή προπόνηση, όπου ο Ισπανός τεχνικός θα κρίνει την ετοιμότητα των παικτών του πριν από τη «μάχη» της 5ης αγωνιστικής.