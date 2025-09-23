Η NASA ανακοίνωσε ότι ελπίζει να εκτοξεύσει την αποστολή Artemis II, ένα δεκαήμερο επανδρωμένο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη τον Φεβρουάριο, επιταχύνοντας τον αρχικό της προγραμματισμό που προέβλεπε εκτόξευση έως τα τέλη Απριλίου.

Η αποστολή, η δεύτερη στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος Artemis, θα στείλει τέσσερις αστροναύτες τρεις από τη NASA και έναν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία σε μια διαδρομή που θα τους φέρει πιο μακριά από τη Γη από οποιοδήποτε πλήρωμα μετά το Apollo 17 το 1972. Αν και δεν θα πραγματοποιηθεί προσσελήνωση, η αποστολή θα δοκιμάσει κρίσιμα συστήματα και θα προετοιμάσει το έδαφος για το Artemis III, που στοχεύει στην επιστροφή των ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η Lakiesha Hawkins, αναπληρώτρια διευθύντρια της NASA, χαρακτήρισε την αποστολή «σημαντική στιγμή στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος», ενώ ο διευθυντής εκτόξευσης Charlie Blackwell-Thompson τόνισε ότι το Σύστημα Εκτόξευσης Διαστήματος (SLS) είναι σχεδόν έτοιμο, περιμένοντας την ολοκλήρωση της κάψουλας πληρώματος Orion και τις τελικές δοκιμές.

Η πρώτη αποστολή Artemis το 2022, χωρίς πλήρωμα, ολοκληρώθηκε επιτυχώς, παρότι αντιμετώπισε προβλήματα με τη θερμική ασπίδα κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Αυτά έχουν πλέον αντιμετωπιστεί.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αστροναύτες θα συμμετέχουν σε πειράματα που θα παρακολουθούν τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας και της ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό, με τη χρήση οργανοειδών καλλιεργημένων δειγμάτων ιστών προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος οι επιδράσεις του διαστήματος.

Μετά την περιστροφή γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα θα επιστρέψει στη Γη, όπου θα πραγματοποιηθεί η επικίνδυνη διαδικασία επανεισόδου και προσγείωσης στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της Καλιφόρνια.

Η επιτυχία της Artemis II θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για το Artemis III, που προβλέπεται σύμφωνα με δηλώσεις της NASA να πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα από τα μέσα του 2027. Ωστόσο, ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για την ρεαλιστικότητα αυτού του χρονοδιαγράμματος, ειδικά λόγω των τεχνικών και οικονομικών προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του SpaceX Starship, απαραίτητου για την τελική προσσελήνωση.

Με πλρηροφορίες από BBC, φωτογραφίες BBC