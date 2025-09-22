«Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της ENISA, καθώς και με τις εθνικές αρχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, για την αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ, αναφερόμενος στις κυβερνοεπιθέσεις που επηρέασαν τα συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο.

Ο ίδιος επισήμανε τις υβριδικές απειλές και τον κίνδυνο χτυπημάτων στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαγρύπνησης των κρατών-μελών και θωράκισης με βάση τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία κυβερνοασφάλειας.

«Αυτό που συνέβη υπογραμμίζει, για ακόμη μία φορά, τη σημασία της πλήρους μεταφοράς της οδηγίας NIS2 στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η NIS2 (Network and Information Security Directive 2) αποτελεί ευρωπαϊκή οδηγία για την κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει καθορίσει την αεροπορία και γενικότερα τις μεταφορές ως τομείς υψηλής κρισιμότητας. Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν γρήγορα και αποτελεσματικά την οδηγία NIS2 στα συστήματά τους», τόνισε.