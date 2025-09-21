Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στον σταθμό Αφίδναι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη γραμμή ανόδου (αποβάθρες με κατεύθυνση προς Χαλκίδα), για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 έως και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, μεταξύ 09:20 και 17:00.

Όπως γνωστοποίησε η Hellenic Train, η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται λόγω τεχνικών εργασιών που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και της μονοδρόμησης στο τμήμα Αφίδναι – Σφενδάλη. «Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.