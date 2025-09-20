Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Ανοίγματα υπό όρους από το Μαξίμου

Επιχείρηση «8η Οκτωβρίου»

• Πώς η παρουσίαση ενός βιβλίου και η πιθανή συνύπαρξη Μητσοτάκη, Καραμανλή και Σαμαρά στον ίδιο χώρο μπορούν να διαμορφώσουν νέα δεδομένα

• Οι συζητήσεις στο παρασκήνιο και γιατί το Μαξίμου σταματά τις βολές κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών

• Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη και πώς συνδέεται με τους σχεδιασμούς για νέο πολιτικό φορέα

============

Το νέο σκάνδαλο που ερευνά η Κοβέσι

Υδρομετρητές όπως ΟΠΕΚΕΠΕ

• «Σπασμένες» προμήθειες έως 10 φορές πάνω από την πραγματική αξία τους

============

Τζον Κατσιματίδης

«Τι μου είπε ο Ντ. Τραμπ το Σάββατο»

• Ο ομογενής επιχειρηματίας στα «ΝΕΑ»

============

Ανατ. Μεσόγειος

Τα γεωτρύπανα θα δώσουν τη… λύση

• Η Chevron, η Exxon και ο ζωτικός τους χώρος

============

Ελληνοτουρκικά

«Σύμφωνο συμβίωσης» στη Νέα Υόρκη

• Το ραντεβού της Τρίτης και οι προσδοκίες

============

Πολ Κρούγκμαν

«Η Ελλάδα δεν έχει ανακάμψει πλήρως»

• Ο νομπελίστας οικονομολόγος μιλάει στα «ΝΕΑ»

============

Φάκελος

Υπάρχει στρατευμένη ζωγραφική;

============

Φάκελος

Γιατί ο ΠΑΟ έφτασε στο σημείο μηδέν