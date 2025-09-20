Πιο αυστηρές ποινές προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για μια σειρά από παραβάσεις των οδηγών που κινούνται με ΙΧ αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες στους δρόμους της χώρας.

Πέρα από το πιο σύνηθες «παράπτωμα» που είναι η χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, αλλαγές έχουν γίνει και στις ποινές για όσους οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, με στόχο τον περιορισμό ενός φαινομένου που συνδέεται άμεσα με θανατηφόρα τροχαία.

Έτσι, τα πρόστιμα ξεκινούν από 350 ευρώ, συνοδευόμενα από αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 30 ημέρες, σε περιπτώσεις όπου η μέτρηση στον εκπνεόμενο αέρα δείξει συγκέντρωση αλκοόλ 0,25 – 0,40 mg/l.

Στην ανώτατη κλίμακα, για επίπεδα άνω των 0,60 mg/l, προβλέπεται πρόστιμο 1.200 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, καθώς και αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 6 μήνες.

Επιπλέον, εισάγεται και η έννοια της υποτροπής:

• Για δεύτερη παράβαση μέσα σε 5 χρόνια, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας διαρκεί 7 έτη.

• Σε τρίτη παράβαση εντός της ίδιας πενταετίας, το πρόστιμο εκτοξεύεται στις 4.000 ευρώ, ενώ το δίπλωμα αφαιρείται για 10 χρόνια.

Με τις αλλαγές αυτές, το υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να στείλει σαφές μήνυμα ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν θα γίνεται ανεκτή.

Τι σημαίνει η άρνηση ελέγχου

Αρκετοί οδηγοί θεωρούν ότι μπορούν να αποφύγουν τις συνέπειες αρνούμενοι να υποβληθούν σε έλεγχο αλκοτέστ.

Ωστόσο, το άρθρο 46 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ξεκαθαρίζει πως σε αυτή την περίπτωση τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση αλκοόλ είναι άνω του 1,10 gr/l στο αίμα (πάνω από 0,60 mg/l στον αέρα).

Έτσι, ο οδηγός τιμωρείται αυτομάτως με τις βαρύτερες ποινές: 1.200 ευρώ πρόστιμο, φυλάκιση και αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 180 ημέρες.

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 46, «όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση της ύπαρξης στον οργανισμό του οινοπνεύματος, είτε δια αιμοληψίας είτε με τη χρήση συσκευής αλκοολομέτρου, τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω 1,10 gr/l σύμφωνα με τη μέθοδο της αιμοληψίας, δηλαδή πάνω από 0,60 mg/l όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα».

Επομένως, ακόμα και αν έχει καταναλώσει μικρότερη ποσότητα αλκοόλ, τότε θα τιμωρηθεί με πρόστιμο 1.200 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και με αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων για 180 ημέρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, «όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση της ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό, τεκμαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης».

Η ποινή σ’ αυτή την περίπτωση ο οδηγός τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 200 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα 3 μέχρι 6 μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.