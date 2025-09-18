«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι» σε ολόκληρη τη Γαλλία συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σήμερα από τις οκτώ συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές επιλογές του νέου πρωθυπουργού, ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT.

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της τελευταίας μεγάλης κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαν λάβει μέρος 900.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια συνδικαλιστική ένωση.

Επίσης ικανοποιημένες δήλωσαν οι ηγεσίες των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γαλλίας από τη συμμετοχή των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε όλες τις σημαντικές πόλεις της χώρας κατά της λιτότητας και των δημοσιονομικών επιλογών του νέου πρωθυπουργού.

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον τομέα των μεταφορών, κυρίως στο Παρίσι, όχι όμως και στις αεροπορικές μεταφορές στο βαθμό που οι περισσότερες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κλειστά έμειναν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, φαρμακεία, θέατρα κ.ά.

Τέλος, δεν έλειψαν τα επεισόδια βίας, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές, που σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων ενώ ανακοίνωσαν και την προσαγωγή περίπου 150 ατόμων.