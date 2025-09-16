Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ρίου νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα ένας 50χρονος άνδρας που προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ανησυχία στην Ηλεία

Σύμφωνα με το Patrisnews, το κρούσμα που εντοπίστηκε στην περιοχή των Μακρισίων, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ηλεία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους τέσσερις από την αρχή του καλοκαιριού.

Διασωληνώθηκε

Στο τελευταίο περιστατικό ο ασθενής, είναι άνδρας περίπου 50 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Συνολικά 75 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι παθήσεις

Τα 62 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 13 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν έξι νέα εγχώρια κρούσματα.

Εγχώρια κρούσματα

Έχουν καταγραφεί επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση. Έχουν καταγραφεί πέντε θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 71 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 72 – 86 έτη).