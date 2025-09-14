Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο της απόσυρσής του, ο Κώστας Σλόυκας στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, λέγοντας πως κανείς πρέπει να γνωρίζει πότγε είναι η σωστή στιγμή να σταματήσει, αφιέρωνοντας το μετάλλιο στην οικογένεια του αλλά και στον ελληνικό λαό.

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Αφιερώνω αυτό το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες και στην οικογένειά μου, γιατί έχω λείψει πολύ από το σπίτι φέτος. Προφανώς και αξίζαμε αυτό το μετάλλιο, είναι κάτι ασύλληπτο.

Μπορώ να πω ότι έχω μία αξιοσέβαστη καριέρα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Είναι πολύ μακρινό το 2027, δεν ξέρω το μέλλον τι επιφυλάσσει, αλλά πιθανόν να είμαι τότε άνεργος. Νομίζω ότι είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις, τον τρόπο και το σωστό τάιμινγκ. Θα το αφήσω ανοιχτό και θα δείξει».