Για τη νέα γενιά ανθρώπων, τους οποίους και χαρακτήρισε ως υπεράνθρωπους μίλησε, ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Google DeepMind, Demis Hassabis, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Endeavor Greece στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στην οποία και συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, την ηθική και τη δημοκρατία συντόνισε η συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Endeavor, Linda Rottenberg. Στην ερώτησή της σχετικά με το πώς «τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μας κάνουν υπεράνθρωπους και όχι απλώς τα «κατοικίδια» της τεχνητής νοημοσύνης», ο νομπελίστας με καταγωγή από την Κύπρο απάντησε: «Πιστεύω ότι αυτά τα εργαλεία για τα οποία μιλάτε -και βοηθάμε να δημιουργηθούν πολλά από τα μοντέλα που αποτελούν τη βάση για ορισμένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία- θα μας ισχυροποιήσουν με δύο ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους.

Από τη μία πλευρά, θεωρώ ότι θα εκδημοκρατίσουν τη δημιουργικότητα, με την έννοια ότι οι απλοί άνθρωποι θα μπορούν να δημιουργούν ενδιαφέροντα πράγματα πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα από ότι σήμερα, χρησιμοποιώντας ορισμένα από αυτά τα εργαλεία, όπως τη δημιουργία βίντεο, τη δημιουργία ήχου και ούτω καθεξής. Αλλά στο υψηλό επίπεδο, πιστεύω ότι για τους επαγγελματίες δημιουργούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και άλλους, θα τους επιτρέψει να κάνουν ακόμα πιο εκπληκτική δουλειά υψηλού επιπέδου, επειδή θα μπορούν να εξερευνήσουν πολλές περισσότερες ιδέες πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο φθηνά από ό,τι μπορούσαν πριν. Και στη συνέχεια να επικεντρωθούν σε αυτές χρησιμοποιώντας την κρίση τους και τις αισθητικές και καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, ώστε να κρίνουν ποιες είναι πραγματικά κατά βάθος σημαντικές και όχι απλώς επιφανειακοί αντιπερισπασμοί.

Πιστεύω ότι και τα δύο αυτά πράγματα θα ισχύουν με αυτά τα νέα εργαλεία, παραδόξως. Θα έχετε πολύ περισσότερους πειραματισμούς και διασκεδαστικά πράγματα που είναι κατά κάποιον τρόπο αποσπάσματα δημιουργικότητας. Πιστεύω επίσης ότι θα επιτρέψετε στους κορυφαίους δημιουργούς να δημιουργήσουν ακόμη πιο σημαντικές και πλούσιες εκδοχές αυτών των πραγμάτων που μας μιλάνε βαθιά. Πιστεύω ότι η κοινωνία θα έχει πιο ισχυρή επιθυμία για πιο βαθιά και σημαντική τέχνη, την οποία θα επιμελούνται προσεκτικά αυτοί οι λαμπροί καλλιτέχνες».