Μην περιμένετε θαύματα στα γεράματα από τον Χάμιλτον, ήδη η Ferrari ψάχνει για διάδοχο.

Ούτε μια νίκη δεν έχουν σταυρώσει στη Ferrari και όπως είναι φυσικό τα σενάρια αλλαγών είναι πλέον στο τραπέζι των Ανιέλι! Η ιταλική ομάδα μέσα στο 2025 δείχνει να διανύει μια πολύ κακή χρονιά ( μαζί με τις άλλες ομάδες που βλέπουν τον τυφώνα McLaren να μην χτυπιέται με τίποτα) με τις επιδόσεις της να απογοητεύουν τόσο τα αφεντικά της ομάδας όσο και τους χιλιάδες φανατικούς της Ferrari, που επιθυμούσαν την «Ανάσταση» της, με τον …Μεσία Χάμιλτον.

Όμως, τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ όσο και ο Χάμιλτον αναζητούν από γκραν πρι σε γκραν πρι το μονοθέσιο που θα τους ξετυλίξει μέσα στην πίστα τη μέγιστη απόδοση, ενώ ήδη εγείρουν ερωτήματα με το μακροπρόθεσμό μέλλον του Χάμιλτον. Δημοσιεύματα μέσα στην εβδομάδα επικεντρώνονται στη Ferrari ( και μετά τις αινιγματικές δηλώσεις του Χάμιλτον που χαρακτήριζε τον εαυτό του άχρηστο) που φαίνεται να έχει βγει στη «γύρα» και να αναζητά νέα ταλέντα, που θα αντικαταστήσουν τον επτά φορές Παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος από του χρόνου θα έχει πατήσει τα 41 του έτη, που ως γνωστό θαύματα στα γεράματα δεν γίνονται!

Ο Χάμιλτον έχει συμβόλαιο με τη Scuderia μέχρι το 2027, όμως, οι ρήτρες και τα ψιλά γράμματα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν χωρίς πολύ ιδιαίτερο κόπο και ο έμπειρος πιλότος να βγει στη σύνταξη πιο νωρίς από την προκαθορισμένη λήξη του. Ο Χάμιλτον είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του Φρεντ Βάσερ και του προέδρου Τζον Έλκαν, που θα μπορούσαν να εξετάσουν τα σχέδια διαδοχής του. Παρόλο που δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για την αντικατάσταση του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, η Ferrari ήδη αξιολογεί πιθανά ταλέντα για τη μετά τον Χάμιλτον εποχή.

Προς το παρόν η Ferrari φαίνεται να έχει βάλει στον μάτι τον μικρό Μπορτολέτο , που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της ηγεσίας της Ferrari – και μάλιστα για τη σεζόν του 2027 , όταν με το καλό ο Λιούις Χάμιλτον φύγει από την ιταλική ομάδα. Αυτά, σε περίπτωση που ο Χάμιλτον συνεχίσει και το χρόνου και δεν υπάρξουν απρόσμενες εκπλήξεις. O 20χρονος Mπορτολέτο τρέχει με τη Sauber και δεν αποκλείεται να έχει μια λαμπρή πορεία, στο μέλλον.