Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, με τον Έλληνα μέσο να υπογράφει για δύο χρόνια στον σύλλογο. Ο 32χρονος είχε μείνει ελεύθερος από τη Χέρτα Βερολίνου, στην οποία αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια, και θα προσφέρει πλέον την εμπειρία και τις ικανότητές του στο σύνολο του Γιάννη Πετράκη.

Ο Μπουχαλάκης, που ξεκίνησε την καριέρα του στον Εργοτέλη, συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό. Στους «ερυθρόλευκους» αγωνίστηκε από το 2014 έως τον Ιανουάριο του 2023, με μία απουσία τη σεζόν 2017-18, όταν πήγε δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Κατέγραψε 226 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, σκοράροντας 14 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ. Κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδος ( 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022) και δύο Κύπελλα (2015, 2020). Με την Εθνική ομάδα αγωνίστηκε 47 φορές, έχοντας στο ενεργητικό του ένα γκολ.

Τον Φεβρουάριο του 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην τουρκική Κόνιασπορ, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια, πραγματοποίησε 37 συμμετοχές με ένα γκολ και ισάριθμες ασίστ, με τη φανέλα της Χέρτα στη Γερμανία.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από σήμερα μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού, δίνοντας συνέχεια στη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει στο ποδόσφαιρο, με 385 παρουσίες σε επίσημους αγώνες έως τώρα. Γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και αναδείχτηκε στον Εργοτέλη. Μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδας, συμμετέχοντας σε 226 αγώνες εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τη Nottingham Forest, στην Τουρκία με την Konyaspor και τα δύο τελευταία χρόνια στη Γερμανία με τη Hertha. Αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 47 φορές με την Εθνική Ανδρών. Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια δύο ετών και ο αριθμός της φανέλας του είναι το 41. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας».