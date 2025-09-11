Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της ΑΕΚ δεν περίμενε τις σημερινές εξελίξεις. Ο «Δικέφαλος» απαλλάχθηκε από ένα συμβόλαιο «βαρίδι» και έναν ποδοσφαιριστή που όπως αποδείχθηκε «έκοψε» από πολύ νωρίς ο προπονητής και παίρνει έναν παίκτη που τον ξέρει γιατί έχουν συνεργαστεί και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αφήνει στην άκρη το… ρόμβο.

Η ΑΕΚ πέρσι το καλοκαίρι απέκτησε τον Αντονί Μαρσιάλ, διότι ο Μάριος Ηλιόπουλος πείστηκε από τον ξάδερφό του Αντώνη και τον Ραφίκ Τζιμπούρ, πως αν επενδύσει πάνω του η επιτυχία είναι δεδομένη. Μάλιστα του έδωσε και κλειστό 3ετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 3,5 εκατ. ευρώ!

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν «βγήκε» και η ΑΕΚ κινδύνευε να μπει μέσα 7 εκατ. ευρώ αν παρέμενε ο Γάλλος, κάτι που θα ήταν καταστροφικό όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για τα αποδυτήρια. Σκέψου απλά να βλέπεις τον άλλο δίπλα σου να κάθεται και να παίρνει βρέξει χιονίσει 3,5 εκατ. ευρώ! Ε, δεν είναι και το πιο ωραίο. Διότι ο Μαρσιάλ αυτό έκανε. Και όταν είδε ότι τον «έκοψε» ο Νίκολιτς, τον έπιασε η… μέση του.

Άλλο αν κάποιοι πλάσαραν καθρεφτάκια σε ιθαγενείς, λέγοντας πως μίλησε σε ανθρώπους της διοίκησης και τους υποσχέθηκε πως τώρα θα δείξει την αξία του. Όποιος είχε δει έστω και μία φορά στη ζωή του τον Μαρσιάλ να παίζει μπάλα, ήξερε πως αυτός ήταν, είναι και θα είναι και δεν αλλάζει.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα από τη στιγμή που ο Νίκολιτς «έκοψε» τον Μαρσιάλ από την ευρωπαϊκή λίστα, μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις στα φιλικά και στο πρώτο ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, έδωσε εντολή στον μάνατζερ του Γάλλου να ψάξει να του βρει ομάδα. Ήξερε ότι δεν ήταν εύκολο. Αλλά έπαιξε το παιχνίδι της υπομονής και κέρδισε!

Ο ατζέντης του 29χρονου επιθετικού είχε «γυρίσει» το όνομα του πελάτη του σε όλα τα club του πλανήτη περιμένοντας κάποιο να «τσιμπήσει». Αγγλία, Γαλλία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ… Ο Καταλανός Διευθυντής ποδοσφαίρου προσπαθούσε και αυτός από την πλευρά του.

Όπως αποκάλυψαν οι Γάλλοι ο Μαρσιάλ προτάθηκε σε έξι μεξικανικές ομάδες! Ε, μία «τσίμπησε» και στα… χασομέρια της μεταγραφικής περιόδου ήρθε η Μοντερέι ως «μάννα εξ ουρανού», να «λυτρώσει» την ΑΕΚ από ένα απίστευτο «βαρίδι».

Ο Μαρσιάλ θα πάει να παίξει μπάλα στη χώρα με τα περισσότερα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στην πόλη που είναι η δεύτερη πλουσιότερη του Μεξικού, και έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και από τη στιγμή που είχε δρομολογηθεί το τέλος του Μαρσιάλ και η ΑΕΚ μπορούσε να δαπανήσει επιπλέον χρήματα, όπως συνέβη και μετά το τέλος του Λαμέλα όπου αποκτήθηκε ο Γιόβιτς, ο Ριμπάλτα ανέλαβε να ικανοποιήσει και την τελευταία δημόσια επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς.

Βεβαίως ο Σέρβος είχε ζητήσει επιθετικό νεαρό εξελίξιμο με προοπτική και κατέληξε στον 32χρονο Ζοάο Μάριο, ο οποίος ούτε νεαρός είναι, ούτε εξελίξιμος είναι, ούτε προοπτική έχει γιατί θα έρθει δανεικός για μία σεζόν, χωρίς οψιόν, αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ΑΛΛΑ.

Ο Νίκολιτς προφανέστατα κατέληξε σε ένα πολύ κομβικό συμπέρασμα. Πως πρέπει να αφήσει στην άκρη τα όποια σχέδια έχει για να παίξει ρόμβο. Παίζοντας 4-4-2 ή 4-4-1-1 και 4-2-3-1, μεσοεπιθετικά είναι γεμάτος με πολλές επιλογές!

Με το υλικό που έχει μπορεί να έχει τους Γιόβιτς, Ζίνι και Πιερό για το «9». Τον Ζοάο Μάριο και τον Ζίνι, συν τους Γκατσίνοβιτς, Μαρίν και Μάνταλο για το «10», τους Κουτέσα, Κοϊτά και Ελίασον για τα «φτερά» όπου εκεί μπορούν να παίξουν αν χρειαστεί και άλλοι παίκτες (όπως π.χ. αν θέλει να είναι πολύ αμυντική ομάδα ο Πένραϊς στα αριστερά) και από εκεί πέρα για τις δύο θέσει στον άξονα, υπάρχουν οι: Γκρούγιτς, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλο, Λιούμπισιτς και ο Καλοσκάμης! Τον… Γιόνσον δεν τον έβαλα καν!

Η απόκτηση του Ζοάο Μάριο, ενός παίκτη 32 ετών που ήταν πολύ ενεργός και με εξαιρετικό βιογραφικό, δείχνει και κάτι άλλο. Ότι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς δεν κοιτάνε μόνο το μέσο όρο ηλικίας, αλλά και την ποιότητα και την εμπειρία. Αυτή επιδιώκουν να προσθέσουν με τον Πορτογάλο.