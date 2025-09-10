Ένταση επικρατεί στην Υεμένη, καθώς τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκαν μετά από αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά θέσεων των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά και στην επαρχία αλ Τζαούφ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν εκπρόσωποι των σιιτών ανταρτών.

Μεταξύ των βασικών στόχων των αεροπορικών επιθέσεων, βρισκόταν και το κτίριο που στεγάζει τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι. Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πολλές κατοικίες αλλά και απώλειες τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και στο εσωτερικό του οργανισμού των ανταρτών.

Ζημιές και απώλειες από τους βομβαρδισμούς

«Μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές από την ισραηλινή επίθεση στο Αρχηγείο Ηθικής Καθοδήγησης», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν την έκταση των καταστροφών στις εγκαταστάσεις των ανταρτών αλλά και στις γειτονικές συνοικίες της Σαναά.

Επιβεβαίωση του Ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε την πραγματοποίηση επιθέσεων, τονίζοντας ότι στόχευσε στρατιωτικές υποδομές των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μίας αποθήκης καυσίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια περιορισμού της εμβέλειας και της επιρροής των Χούθι στην περιοχή.