Οι Αρχές συνέλαβαν δύο νεαρούς, παιδιά γνωστού πολιτικού, πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και νυν στελέχους της Νέας Αριστεράς, το βράδυ της Δευτέρας (8/9) στα Εξάρχεια.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν κοκκάλινα γάντια και πτυσσόμενα γκλοπ. Οι νεαροί αρχικα προήχθησαν στα γραφεία της ΕΛ.ΑΣ. και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου «περί όπλων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ένας από τους δυο γιους, είχε συλληφθεί ξανά πριν από εννέα χρόνια για συμμετοχή σε επεισόδια στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας. Ο ένας εκ των δύο αδελφών, τον Ιούνιο του 2016 είχε συλληφθεί στο Μαρούσι, όπου σύμφωνα με τη δικογραφία που είχε σχηματισθεί τότε σε βάρος του, συμμετείχε σε μια ομάδα περίπου 50 ατόμων κατά την διάρκεια αντιφασιστικής συγκέντρωσης έξω από τα γραφεία της ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στην οδό Γράμμου στο Μαρούσι.