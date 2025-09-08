Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Η δεύτερη ανάγνωση των ανακοινώσεων
Τι είπε – τι εννοεί
Τι προανήγγειλε
1 Προσπάθεια συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ (π.χ. Εθνικό Απολυτήριο, Ανεξάρτητες Αρχές)
2 Οχι αλλαγή εκλογικού νόμου, όχι πρόωρες εκλογές
3 Ανοιγμα σε Σαμαρά και Καραμανλή – απαγορευτικό σε Δημητριάδη
4 Τι θα γίνει με casus belli και καλώδιο
Τι έδωσε – τι δεν έδωσε
1 Κατάργηση προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων σε δύο δόσεις (καμία αλλαγή στην Εισφορά Αλληλεγγύης)
2 Μείωση φόρων στα εισοδήματα 4 εκατ. φορολογουμένων (καμία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές)
3 Μείωση τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς (καμία ελάφρυνση για επιχειρήσεις)
4 Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά (καμία αλλαγή στην έμμεση φορολογία)
Τι να προσέξετε
1 Δεν ανακοινώθηκαν πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας
2 «Στρογγυλεύτηκαν» οι υποθέσεις διαφθοράς
3 Δεν διευκρινίστηκαν τα κρίσιμα κεφάλαια «ανάπτυξη, επενδύσεις»
4 Ελειψε από την ομιλία του το στρατηγικό όραμα για τη χώρα
=============
Πολυκατοικίες
Οδηγίες SOS στα παρά 5′ για τα ασανσέρ
• Οι προθεσμίες, η πλατφόρμα, το κόστος, τα πρόστιμα
• Ολα όσα πρέπει να ξέρετε
=============
Προς εμπλοκή
Οι αντάρτες τορπιλίζουν τη διαδοχή στη Μονή Σινά
• Μεθαύριο Τετάρτη ανακοινώνουν νέο ηγούμενο παρά τη συμφωνία
=============
Πολιτικό παρασκήνιο
Τι είδε στη ΔΕΘ ο Γ. Χρ. Παπαχρήστος το Σαββατοκύριακο
Γιατί έρχεται σήμερα στην Αθήνα ο γιος του Χαφτάρ
=============
D-Day για Μπαϊρού
3+1 σενάρια για την επόμενη ημέρα στο Παρίσι
=============
Ο Λέων στον Τζάρμους
Εσπασε το σερί του Λάνθιμου στη Βενετία
=============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
Μαγικός Γιάννης και με τη Λιθουανία για τα ημιτελικά
Νοκάουτ Σερβία και Γαλλία
Ελλάδα – Δανία
Για το «δυο στα δυο» μετά το 5-1 επί της Λευκορωσίας
Ηττα-σοκ της Τουρκίας, 0-6 από την Ισπανία
Φερνάντο Σάντος
Κινδυνεύει με απόλυση
Κωπηλασία
Τέσσερα μετάλλια στο ευρωπαϊκό Κ-23