Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους περίπου το 50% της πόλης Κούπιανσκ, στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου. Ωστόσο, ο ουκρανικός στρατός αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε αντίστοιχη ρωσική προέλαση στην περιοχή.

Η Κούπιανσκ βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες στο επίκεντρο σφοδρών στρατιωτικών συγκρούσεων. Ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει την πόλη τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ωστόσο αργότερα μέσα στο ίδιο έτος ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να την ανακαταλάβει.

Σφοδρές Μάχες και Προπαγάνδα στην Κούπιανσκ

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων, μεγάλο μέρος της πόλης έχει ισοπεδωθεί, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να ενισχύσουν τη σταδιακή τους προέλαση προς τα δυτικά, κατά μήκος ενός μετώπου που εκτείνεται σε περίπου 1.000 χιλιόμετρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε βίντεο από drone, το οποίο φέρεται να δείχνει Ρώσο στρατιώτη να τοποθετεί ρωσική σημαία σε δρόμο της πόλης. Από την πλευρά του, το Επιτελείο της 10ης στρατιάς των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χαρακτήρισε τόσο την ανακοίνωση όσο και το βίντεο «σκέτη προπαγάνδα». Όλες οι προσπάθειες αυτές είναι μάταιες, τόνισαν χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την αντίδρασή τους με δικό τους βίντεο, στο οποίο φαίνεται η εξόντωση ρωσικής μονάδας.

🇷🇺🇺🇦 Russians staged yet another “flag show” in Kupiansk and claimed control over half the city. As always — they brought in a few soldiers, stood there with a rag, took some selfies, and immediately ran away. For the Russians, that’s enough to report “success.” See the latest… https://t.co/ndpGlWl2vc pic.twitter.com/i1V18h3LaS — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 3, 2025

Το ουκρανικό μπλογκ Deepstate, που διατηρεί στενές σχέσεις με τις ουκρανικές υπηρεσίες, υποστήριξε ότι το περιστατικό με τη σημαία έλαβε χώρα σε διεκδικούμενο νότιο προάστιο της πόλης.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε ότι μαίνεται σκληρή μάχη στην περιοχή της Κούπιανσκ. Παράλληλα, κάνει λόγο για περίπου 50 ρωσικές απόπειρες διάσπασης των ουκρανικών γραμμών άμυνας, κοντά στην Πόκροφσκ — μία ακόμη πόλη-στόχο των ρωσικών δυνάμεων, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Ντονέτσκ.