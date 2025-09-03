Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση της πώλησης ενεργειακών ποτών –όπως το γνωστό Red Bull– σε άτομα κάτω των 16 ετών στην Αγγλία, με στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των νέων, αλλά και την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, ένας στους τρεις εφήβους ηλικίας 13 έως 16 ετών, καθώς και σχεδόν το ένα στα τέσσερα παιδιά μεταξύ 11 και 12 ετών, καταναλώνουν τακτικά –τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα– ενεργειακά ποτά. Οι ανησυχίες των ειδικών εστιάζονται στις συνέπειες που έχουν στην νεανική υγεία και καθημερινότητα.

Ανησυχίες για την επίδραση στην υγεία και τις σχολικές επιδόσεις

Η κυβέρνηση επισημαίνει τον «ολέθριο αντίκτυπο» που έχουν τα ποτά αυτά στους ανήλικους, υπογραμμίζοντας προβλήματα όπως διαταραχές ύπνου, αύξηση του άγχους, μειωμένη συγκέντρωση και υποβάθμιση των σχολικών αποτελεσμάτων. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ: «Πώς μπορούν τα παιδιά να επιτύχουν στο σχολείο, όταν πίνουν καθημερινά το αντίστοιχο ενός διπλού εσπρέσο;»

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για ζητήματα ευεξίας, προβλήματα στα δόντια από τις υψηλές ποσότητες ζάχαρης και τη συμβολή στην αύξηση του σωματικού βάρους και την παχυσαρκία.

Αυστηροί περιορισμοί στα ενεργειακά ποτά για ανήλικους

Σύμφωνα με το μέτρο, θα καταστεί παράνομη η πώληση ενεργειακών ποτών που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο σε άτομα κάτω των 16 ετών. Η ρύθμιση αφορά κυρίως προϊόντα όπως το Red Bull και το Monster.

Η εφαρμογή του μέτρου θα είναι καθολική, καλύπτοντας όλα τα σημεία πώλησης: φυσικά καταστήματα, διαδικτυακές αγορές, εστιατόρια, καφέ και αυτόματους πωλητές.

Διαβούλευση και επόμενα βήματα

Έχει ήδη ξεκινήσει διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων στην Αγγλία, με στόχο τη συλλογή απόψεων από ειδικούς, εκπαιδευτικούς, πωλητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, προς το παρόν, η απαγόρευση ισχύει μόνο στην Αγγλία, ενώ οι υπόλοιπες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου – Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία – αποφασίζουν ξεχωριστά για τα θέματα υγείας.