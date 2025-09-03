Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Εκτός ελέγχου οι τιμές

Χρυσάφι το κρέας

• Ποιες είναι οι αιτίες, τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα

============

Ερχεται αύξηση 12-55 ευρώ μηνιαίως

Συνταξιούχοι: Μικρή «ένεση»

• Τι θα ανακοινώσει το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός σχετικά με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

============

Κρήτη: Εγκληματική οργάνωση «γενικών καθηκόντων»

Μεταθέσεις, προαγωγές, real estate, νομιμοποιήσεις και εξυπηρετήσεις

• Τα μέλη είχαν διεισδύσει παντού έχοντας προσβάσεις από την Εκκλησία μέχρι τη Δικαιοσύνη

• Τι αναφέρει το διαβιβαστικό της Ασφάλειας

============

Ελληνοτουρκικά

Σκληρό πόκερ στο ραντεβού της Ν. Υόρκης

• Καλώδιο και casus belli στην ατζέντα Μητσοτάκη για τη συνάντηση με Ερντογάν

• Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα δικαιώματα Ελλάδας – Κύπρου

============

Πολιτικό παρασκήνιο

Γιατί είναι κρίσιμη η ερχόμενη Τετάρτη για την κυβέρνηση

Υπαναχώρηση από τον Δαμιανό που μένει στη Μονή Σινά

============

Από τον Σι

Επίδειξη δύναμης στην Τιενανμέν

• Παρουσία Πούτιν, Μόντι, Κιμ και Ερντογάν

• Γιατί θα δώσει το παρών και ο Γ. Παπανδρέου

============

Τραγωδία στα Τέμπη

Νέα δείγματα ξυλολίου εντόπισε το Γενικό Χημείο

============

Ηλικίας 400 ετών

Ετοιμάζεται να πέσει η βελανιδιά του 1821

============

Ηρώδειο

Τα τελευταία ραντεβού του φετινού φθινοπώρου

• Κλείνει για τρία χρόνια λόγω αναστηλωτικών έργων

============

Εδώ Βενετία

Τι θα γίνει αν πατηθεί το κουμπί των πυρηνικών

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Η σπουδαία αναβάθμιση του ρόστερ

Εθνική μπάσκετ

Με την Ισπανία «τελικός» για την πρώτη θέση

ΠΑΟΚ

Ο Μυστακίδης ετοιμάζεται να γίνει αφεντικό της ΚΑΕ