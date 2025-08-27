Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον αθλητισμό της Κύπρου η είδηση του θανάτου της αθλήτριας του άλματος επί κοντώ, Μαρίας Αριστοτέλους, σε ηλικία 34 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Η Μαρία Αριστοτέλους υπήρξε μια αθλήτρια που ενέπνευσε με τη δύναμη και το θάρρος της. Σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα philenews, διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά, και αντιμετώπισε την ασθένεια με πειθαρχία και αισιοδοξία.

Η διάγνωσή της ήρθε μετά από επίμονες εξετάσεις, καθώς η ίδια επέμενε να βρει την αιτία για τα συμπτώματά της.Παρά τις δυσκολίες, η Μαρία αντιμετώπισε την ασθένεια με θάρρος και αισιοδοξία, αποδεικνύοντας το ακατάβλητο πνεύμα της.