«Θεωρούμε όλοι δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει κάποια θετικά μέτρα, κάποιες αυξήσεις και ελαφρύνσεις και δεν μάς κάνει εντύπωση. Ας δούμε όμως και τι γίνεται στον περίγυρό μας, την ίδια στιγμή: στη Γαλλία πέφτει η κυβέρνηση επειδή είναι αναγκασμένη να κάνει περικοπές 43 δισεκατομμυρίων, η Ιταλία βρίσκεται υπό επιτήρηση, η Αυστρία το ίδιο, στη Γερμανία συζητούν τι περικοπές θα κάνουν. Και μιλάω για μεγάλες χώρες της Ευρώπης, δεν αναφέρομαι καθόλου στις μικρότερες. Άρα κάτι κάναμε σωστά».

Αυτό τόνισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» της τηλεόρασης του Open. Και πρόσθεσε ότι «αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε με συνέπεια και σταθερότητα τα τελευταία χρόνια, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Μιλώντας ειδικότερα, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές στους άμεσους φόρους, όπως ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος εισοδήματος, αλλά και τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Υπογράμμισε, δε, ότι «δεν υπάρχει ούτε ένας φόρος που αύξησε η Νέα Δημοκρατία – σε απόλυτη αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχε αυξήσει περισσότερους από 30».

Καταλήγοντας, είπε ότι «τα εξαιρετικά θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα, που μας δίνουν τον αναγκαίο χώρο για τις παροχές που αναμένουμε στη ΔΕΘ, οφείλονται, κατά πρώτο λόγο στην ανάπτυξη και στη συστηματική και πολύ αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».