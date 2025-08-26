Αν ρωτούσε κάποιος τον Μαρίνο Ουζουνίδη για ένα top-3 ποδοσφαιριστών που θα ήθελε στον Άρη από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ο Κώστας Γαλανόπουλος θα βρισκόταν σίγουρα σε αυτήν λίστα. Ισως και στην πρώτη θέση.

Οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν μία μεταγραφή που κρύβει από πίσω της το ισχυρό «θέλω» του προπονητή για την υλοποίησή της. Από τον Γενάρη ακόμα, που είχε γίνει η πρώτη διερευνητική επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο παίκτης αποφάσισε εν τέλει ότι ο ΑΠΟΕΛ του ταίριαζε περισσότερο. Μία ομάδα που του προσέφερε βασικό ρόλο μετά από ένα μεγάλο διάστημα αγωνιστικής αδράνειας στην ΑΕΚ.

Οι μήνες πέρασαν, το… φλερτ συνεχίστηκε και πριν ένα 24ωρο κατέληξε σε «γάμο». Ένα deal… δώρο της διοίκησης στον Ουζουνίδη αλλά και στη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Ο Γαλανόπουλος έρχεται να προστεθεί σε ένα κέντρο το οποίο έχει ποιότητα, δημιουργία… Δεν έχει όμως τρεξίματα, εντάσεις και αυτό το aggressive πακέτο το οποίο διαθέτει ο διεθνής χαφ. Δεν είναι το κλασσικό «6άρι». Ο… καταστροφέας που λένε. Ένα 8άρι box to box με καλά επιθετικά στοιχεία είναι… Η σωματοδομή του, όμως, και η ταχύτητά του είναι αυτά που τον βοηθούν ώστε να γίνεται αρκετά χρήσιμος στο ανασταλτικό κομμάτι. Να τοποθετείται μπροστά από τα στόπερ, να βγαίνει στις διαγώνιες καλύψεις και να καλύπτει τα κενά των πλάγιων μπακ. Κάτι που στον Άρη είναι απαραίτητο έχοντας επιθετικογενείς παίκτες στα άκρα της άμυνάς του.

Ο Γαλανόπουλος έρχεται στον Άρη έχοντας ζυμωθεί σε ένα άλλο μεγάλο κλαμπ και μάλιστα σε συνθήκες πρωταθλητισμού. Έχει εμπειρίες, έχει προσωπικότητα και ως Έλληνας… νιώθει τί σημαίνει ο Άρης, ο κόσμος του και οι απαιτήσεις που υπάρχουν. Συν ότι θα αποτελέσει μέλος μίας αυξανόμενης… ελληνικής κοινότητας στο ρόστερ της ομάδας, την οποία ο προπονητής οραματιζόταν από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ουζουνίδης παρέχει στον Γαλανόπουλο τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλες περιβάλλον στο οποίο θα επιδιώξει να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, να θυμηθεί τις καλές του χρονιές και παράλληλα να… χτυπήσει ξανά την πόρτα της Εθνικής μετά τον περασμένο Μάρτιο και την κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το δεύτερο ματς κόντρα στην Σκωτία.

Ο Άρης δεν πήρε το «6άρι» που έψαχνε. Απέκτησε όμως έναν ποδοσφαιριστή με χαρακτηριστικά που χρειάζεται στη μεσαία γραμμή του και έναν χαρακτηρίζει που… γυαλίζει το μάτι του. Ο Γαλανόπουλος έχει ωραία ποδοσφαιρική τρέλα μέσα του. Κάτι που λείπει από το «Κλεάνιθης Βικελίδης» τα τελευταία χρόνια και φέτος φαίνεται να ενισχύεται ως στοιχείο.