Πώς εξηγούνται ο συναγερμός στο Μαξίμου και οι παροχές των 2 δισ. στη ΔΕΘ

Αποκωδικοποίηση

• Οι ηλικιακές ομάδες που «κλειδώνει» το Μαξίμου είναι:

α) εκείνες που θεωρούνται οριστικά χαμένες και συνεπώς δεν υπάρχει – στην πραγματικότητα – λόγος να χαθεί χρόνος και χρήμα

β) εκείνες όπου σημειώνεται μεγάλη υποχώρηση, αλλά και μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, οπότε εκτιμάται ότι τίποτα δεν έχει χαθεί (οριστικά)

γ) εκείνες όπου παρά τη μεγάλη υποχώρηση η ΝΔ παραμένει πρώτη με διαφορά, έστω και αν βγαίνει «τραυματισμένη» στις μετρήσεις

===========

Οι φωτιές, οι πλημμύρες και τα αυθαίρετα

Αν χτίσατε σε ρέμα…

• Ενας οδηγός με 13 ερωτήσεις – απαντήσεις για την κρυφή απειλή χιλιάδων κτισμάτων

===========

Σφαγή στη Γάζα

Χτύπησαν νοσοκομείο και ρεπόρτερ

• Διπλή επίθεση από τον ισραηλινό στρατό με πολλούς νεκρούς

===========

Στο Σύνταγμα

Μια δεύτερη ζωή για το σιντριβάνι

===========

Debate στα «ΝΕΑ»

Πολιτιστικός ακτιβισμός: Εως πού φτάνει;

===========

Τουρκία – Λιβύη

Η Αγκυρα κυκλώνει τώρα και τη Βεγγάζη

• Πώς απάντησε σε Σαμαρά, Καραμανλή και Δένδια ο Γεραπετρίτης

===========

Πολιτισμός

Ιστορικό μνημείο το σπίτι του ζεύγους Κοκοβίκου

===========

Εδώ Βενετία

«Καλύπτω το φεστιβάλ από τον προηγούμενο αιώνα»

===========

Μιχ. Μητσός

Πεθαίνοντας στη Γάζα από την πείνα

Κίττυ Ξενάκη

Η πείνα είναι ισραηλινό δημιούργημα

Δημ. Ψυχογιός

Ο λοχίας, ο στρατάρχης και ο σεκιουριτάς

Αντ. Καρπετόπουλος

Το τι δεν είπε είναι το ενδιαφέρον

===========

Superleague

Ο Γιαζίτζι, ο Γιακουμάκης και το μισάωρο του Ζίνι

Φέντερερ

Ο θρύλος του τένις, στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων