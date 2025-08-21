Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η είδηση της οικογενειακής τραγωδίας που σημειώθηκε στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου μια 34χρονη γυναίκα αφαίρεσε τη ζωή του συζύγου της και των δύο παιδιών τους, πριν αυτοκτονήσει. Το τραγικό περιστατικό ήρθε στο φως το πρωί της Δευτέρας, με τη μικρή κοινωνία της περιοχής να παραμένει μουδιασμένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εισαγγελία του Νιου Χάμσαϊρ, η Έμιλι Λονγκ, 34 ετών, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι έχοντας στρέψει το όπλο εναντίον του εαυτού της. Πριν προβεί στην αυτοχειρία, πυροβόλησε θανάσιμα τον σύζυγό της Ράιαν Λονγκ, ηλικίας 48 ετών, καθώς και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, τον 8χρονο Πάρκερ και τον 6χρονο Ράιαν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως διαπιστώθηκε, τα δύο παιδιά πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, ενώ ο 48χρονος πατέρας, ο οποίος φέρεται να έδινε μάχη με καρκίνο σε τελικό στάδιο, δέχτηκε επίσης αρκετούς πυροβολισμούς. H βία της ενέργειας αυτής συγκλονίζει ακόμα περισσότερο, καθώς το ζευγάρι είχε και ένα τρίτο παιδί – μόλις τριών ετών – το οποίο βρέθηκε ζωντανό μέσα στο σπίτι και έχει τεθεί υπό την φροντίδα συγγενών.

Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα

Τα ακριβή κίνητρα πίσω από το τραγικό συμβάν παραμένουν ασαφή. Η 34χρονη Έμιλι, που σύμφωνα με το LinkedIn εργαζόταν ως διευθύντρια λειτουργιών σε αλυσίδα εστιατορίων, δημοσίευε συχνά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου περιέγραφε την ψυχολογική πίεση και την απόγνωση που βίωνε λόγω της επιδείνωσης της υγείας του συζύγου της.

Ο 48χρονος Ράιαν είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου, γεγονός που είχε αλλάξει δραστικά την καθημερινότητα της οικογένειας.

Σε ένα από τα τελευταία της βίντεο στο TikTok, μόλις δύο ημέρες πριν το μοιραίο, η Έμιλι εμφανιζόταν ιδιαίτερα καταβεβλημένη, λέγοντας: «Ήμουν πολύ καταθλιπτική καθώς προσπαθούσα να επαναφέρω την ομαλότητα στο σπίτι, καθώς η υγεία του συζύγου μου επιδεινωνόταν».

Σε άλλο σημείο, η μητέρα εξομολογούνταν: «Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω ομαλότητα. Πάλευα τόσο πολύ και ήμουν πραγματικά καταθλιπτική και απλά είχα κλειστεί στον εαυτό μου και ήθελα μόνο να είμαι με τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Τούτου λεχθέντος, κάνω μια αλλαγή και ξεκινάει σήμερα… Και είμαι αποφασισμένη να βγω από την κατάθλιψη και να το κάνω αυτό για την οικογένειά μου».

Η τοπική κοινωνία και οι αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη των γεγονότων, ενώ το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.