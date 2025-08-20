Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και άλλοι 14 νοσηλεύονται αφού προσβλήθηκαν από τη Νόσο των Λεγεωναρίων.

Την ανακοίνωση έκαναν οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες «ενοχοποιώντας» τα κλιματιστικά συστήματα για την εξάπλωση του βακτηρίου.

Συνολικά 108 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε αυτή τη συνοικία, υπογράμμισε η υπηρεσία Υγείας του δήμου, διευκρινίζοντας ότι το βακτήριο εντοπίστηκε σε ψυκτικούς πύργους.

Η λεγεωνέλλωση, όπως λέγεται αλλιώς η νόσος, είναι μια σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που οφείλεται σε βακτήρια του γένους λεγεωνέλλα. Το ποσοστό θνησιμότητας όσων προσβάλλονται φτάνει το 9%.

Η μόλυνση μπορεί να προέλθει από το νερό αλλά και από την εισπνοή μικροσωματιδίων νερού στην ατμόσφαιρα. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο δήμος υπενθύμισε στους ιδιοκτήτες κτιρίων ότι έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για τη συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού ώστε το βακτήριο να μην βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί.

Η ασθένεια πήρε το όνομά της από τα πρώτα γνωστά κρούσματα που εντοπίστηκαν το 1976 σε ένα ξενοδοχείο της Φιλαδέλφειας που φιλοξενούσε το συνέδριο βετεράνων της Αμερικανικής Λεγεώνας. Τότε, είχαν χάσει τη ζωή τους 34 άνθρωποι.

Τι να κάνετε με τα κλιματιστικά

Τακτική συντήρηση και καθαρισμός: Φίλτρα, εσωτερικές μονάδες και συστήματα εξαερισμού να καθαρίζονται από επαγγελματίες τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ή πιο συχνά σε επαγγελματικούς χώρους.

Αποφυγή στασιμότητας νερού: Έλεγχος πύργων ψύξης, υγραντήρων και άλλων συστημάτων για στάσιμα νερά. Εκεί μπορεί να αναπτυχθεί η Legionella, ειδικά αν η θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 25°C και 45°C.

Ιδιαίτερη προσοχή σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας: Ξενοδοχεία, νοσοκομεία και δημόσια κτίρια χρειάζονται τακτικότερους ελέγχους, ειδικά πριν την επαναλειτουργία τους.

Σήματα κινδύνου: Αν το κλιματιστικό μυρίζει άσχημα ή προκαλεί υγρασία στον χώρο, σταματήστε τη χρήση και ζητήστε τεχνικό έλεγχο.