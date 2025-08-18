Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης κάλεσε τη Δευτέρα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή της Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω αστυνομικής έρευνας σε εξέλιξη».

«Αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν… Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτησή του στο X.

Μια αεροφωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα τμήμα δύο τετραγώνων της 7ης Λεωφόρου μεταξύ της 42ης και της 44ης Οδού κλειστό για την κυκλοφορία. Κανονικά, η περιοχή – μία από τις πιο πολυσύχναστες στο κέντρο του Μανχάταν – είναι γεμάτη με οχήματα και πεζούς τις καθημερινές το πρωί.

Live εικόνα από το σημείο

Active NYPD investigation underway in Times Square https://t.co/VxuFgPFpoE — Reuters (@Reuters) August 18, 2025

Οι υπάλληλοι γραφείου σε ένα κτίριο στο κέντρο του κλειστού τμήματος της λεωφόρου κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα παράθυρα. Πολλοί συγκεντρώθηκαν στο λόμπι του 3 Times Square, στη γωνία της 43rd Street.