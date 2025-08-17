Ένα άγριο έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου στην Κύπρο, όπου ένας 53χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 34χρονη σύντροφό του μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το φρικτό έγκλημα σημειώθηκε στην Χλώρακα της Πάφου. Ο 53χρονος αλλοδαπός δράστης καβγάδισε με την 34χρονη σύντροφό του, πήρε ένα μαχαίρι και σκότωσε την άτυχη γυναίκα μέσα στο σπίτι που διέμεναν. Μάλιστα, το έγκλημα διαπράχθηκε μπροστά στον 14χρονο γιο της 34χρονης, ο οποίος βρέθηκε επίσης τραυματισμένος, ενώ ο δράστης αμέσως μετά αυτοτραυματίστηκε.

Ο 53χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου μεταφέρθηκε για νοσηλεία και ο ανήλικος γιος του θύματος. Στον τόπο του εγκλήματος αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου, αξιωματική του οποίου διερευνούν και το ενδεχόμενο απόπειρας δολοφονίας του ανήλικου.