Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση με τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε εντοπιστεί στην Δροσιά.

Εξελίξεις υπάρχουν στις έρευνες σχετικά με τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε εντοπιστεί σε δασική περιοχή στη Δροσιά το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) και αποτελούνταν από δυο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι.

Υπενθυμίζεται πως στον εμπρηστικό μηχανισμό βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα ενός άνδρα, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν, και είχε προφυλακιστεί προ διμήνου για ξυλοδαρμό και απειλή σε βάρος μελών μίας οικογένειας με στόχο μία γυναίκα την οποία διεκδικούσε.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με εκτίμηση των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, ο εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε εκεί για να μπει φωτιά στο δάσος και οι φλόγες να κάψουν το σπίτι της κοπέλας, το οποίο είναι κοντά στο σημείο.