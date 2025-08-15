Για την εκτέλεση του τελευταίου πέναλτι που έστειλε τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ του Europa League και την ευθύνη που αισθάνθηκε, μίλησε ο Ντάνιελ Μαντσίνι μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ.

“Ένιωθα ευθύνη και ήθελα να εκτελέσω και να πετύχω το πέναλτι. Εγώ ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και γι’ αυτό είμαστε εδώ. Να δώσουμε τα πάντα στο σύλλογο και να πάρει αυτά που του αξίζει.

Η αλήθεια είναι ότι με τους Ρέιντζερς κάναμε τα αδύνατα δυνατά για να περάσουμε, αλλά ήμασταν άτυχοι. Σήμερα μπορέσαμε να προκριθούμε απέναντι σ’ έναν πιο δύσκολο αντίπαλο, γιατί το πιστεύαμε και ξέραμε ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε”, ανέφερε ο Αργεντινός εξτρέμ.