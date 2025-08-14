Ο Έρικ Λαμέλα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ και με ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε την Ένωση και τον κόσμο της.

Ο Αργεντινός τονίζει στην ανάρτησή του πως ο σύλλογος θα έχει μία θέση στην καρδιά του στο εξής και μεταξύ άλλων κάνει λόγο για μία πολύ ωραία εμπειρία.

Η ανάρτηση του Λαμέλα:

«Τώρα ναι, είναι επίσημο. Σε κοινή συμφωνία με την ΑΕΚ αποφασίσαμε να λύσουμε το συμβόλαιο μου και να τελειώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνεργασία μας. Έχω μόνο λόγια ευγνωμοσύνης από την πρώτη μέρα που με υποδέχτηκαν μέχρι σήμερα που συνεχίζω να λαμβάνω μηνύματα αποχαιρετισμού.

Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία από κοντά, γνώρισα ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, μια υπέροχη χώρα και φιλάθλους που για μένα είναι αναμφίβολα οι καλύτεροι στην Ελλάδα! Παίρνω όμορφες αναμνήσεις μαζί μου.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου και όλους τους εργαζόμενους του συλλόγου. Ήταν τιμή μου να το μοιραστώ μαζί σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον, πάντα θα έχω μια θέση στην καρδιά μου για αυτόν τον σύλλογο. Ευχαριστώ, ΑΕΚ».