Σε μήνυση κατά αγνώστων για τη διάρρηξη και κλοπή από πυροσβεστικό όχημα του δήμου προχώρησε η δημοτική αρχή Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε στον φυλασσόμενο, περιφραγμένο χώρο στάθμευσης δημοτικών οχημάτων, όπου άγνωστοι παραβίασαν το όχημα, αφαιρώντας δύο μπαταρίες και καλώδια. Έγινε επίσης απόπειρα αφαίρεσης επιπλέον εξαρτημάτων, χωρίς επιτυχία, η οποία όμως προκάλεσε σοβαρές φθορές στο όχημα.

Η δημοτική αρχή αντέδρασε άμεσα με την αντικατάσταση των κλεμμένων μπαταριών, αποκατάσταση της καλωδίωσης και επιδιόρθωση των υπόλοιπων ζημιών, διασφαλίζοντας ότι το πυροσβεστικό όχημα επανήλθε πλήρως σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Έντονη ανησυχία και αιτήματα ενίσχυσης αστυνόμευσης

Τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση εξέφρασε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που ενέχει η αυξημένη παραβατικότητα. Όπως τόνισε σε δήλωσή του, «Την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, οι πάντες αντιλαμβάνονται το πόσο ανεξέλεγκτα και ασυνείδητα δρουν αυτά τα εγκληματικά στοιχεία που με θράσος φθάνουν στο σημείο να αναπτύσσουν τη δράση τους ακόμη και σε κεντρικά σημεία του δήμου, και μάλιστα σε κεντρικά δημόσια και δημοτικά κτίρια».

Ο κ. Δανιηλίδης κάλεσε την πολιτεία να ενισχύσει την αστυνόμευση, με 24ωρες περιπολίες και «αποκλειστικό στόχο την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, γιατί η παραβατικότητα έχει ξεφύγει», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης αλλά και της προστασίας κρίσιμων υποδομών του δήμου.