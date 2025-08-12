Παρατείνεται έως το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χαλκιδικής, σύμφωνα με νέα απόφαση των τοπικών αρχών. Το μέτρο εφαρμόζεται λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, που παραμένει σε συναγερμό στην περιοχή.

Η σχετική απόφαση, που υπογράφεται από την αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου, αναφέρει ότι οι περιορισμοί παρατείνονται έως τις 8:00 το πρωί της 14ης Αυγούστου 2025, περιλαμβάνοντας εμβληματικές ζώνες υψηλού κινδύνου.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας σε καίριες ζώνες της Χαλκιδικής

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει στις εξής περιοχές:

Χερσόνησος Κασσάνδρας: Κορυφογραμμή από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: Από Κομίτσα έως Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Ορεινός όγκος Χολομώντα: Αναδασωμένες περιοχές Βραστάμων καθώς και η ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην αποτροπή ατυχημάτων και πυρκαγιών κατά τις περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας, και οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον της Χαλκιδικής.