Σήμερα, γιορτάζουν οι:
Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος
Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου
Ανατολή ήλιου: 06:37 – Δύση ήλιου: 20:23 – Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 47 λεπτά
Σελήνη 16.9 ημερών
Ένας 17χρονος συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη αφού αφαίρεσε με βία χρυσή αλυσίδα από 68χρονη. Κατηγορείται για οκτώ διαρρήξεις-κλοπές, με λεία αυτοκίνητα, χρήματα και κινητά. Οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στο θέμα με την υποχώρηση του ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του. Όπως είπε, η εταιρεία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη. Πρόσθεσε ότι «την […]
Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται σήμερα (11/8) οι αρμόδιες αρχές, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές επτά περιφερειών της χώρας. Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), […]
Ο Αρκάς ξεκινά την εβδομάδα με ένα ιδιαίτερα καλοκαιρινό σκίτσο.