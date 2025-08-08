Σοβαρό περιστατικό εκβιασμού σημειώθηκε στα Χανιά, όπου δύο αλλοδαποί τουρίστες – ένας άνδρας και μία γυναίκα – συνελήφθησαν, ύστερα από καταγγελία ιδιοκτήτη καταλύματος, για εκβίαση και άλλες παραβάσεις. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου από αστυνομικούς του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επισκέπτες είχαν διαμείνει στο συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα και κατά την αποχώρησή τους, απαίτησαν από τον ιδιοκτήτη και τη διαχειρίστρια το ποσό των 700 ευρώ. Οι ίδιοι φέρεται να απείλησαν ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα ανάρτησαν αρνητικά, δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο για την επιχείρηση, προκαλώντας ζημιά στη φήμη της.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν το συμφωνηθέν ποσό των 700 ευρώ με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, οι δύο αλλοδαποί αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, αντιστάθηκαν στους αστυνομικούς και επιπλέον προχώρησαν σε καταγραφή με κινητό τηλέφωνο των οργάνων της τάξης.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν της κατηγορίας της εκβίασης, της βίας κατά υπαλλήλων και παραβάσεων της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.