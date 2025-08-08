Τεχνικό πρόβλημα σημειώθηκε στο επιβατηγό πλοίο «Πανόραμα», κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του από τη Σκιάθο προς τον Άγιο Κωνσταντίνο. Συγκεκριμένα, το πλοίο υπέστη βλάβη σε δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του, ενώ βρισκόταν περίπου 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.

Στο σκάφος επιβαίνουν συνολικά 131 επιβάτες, μαζί με 31 ΙΧ και 28 μέλη πλήρωμα.

Άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δύο σκάφη της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στο πλευρό του «Πανόραμα» βρέθηκε και ένα παραπλέον σκάφος. Επιπλέον, ένα ρυμουλκό κατευθύνεται προς το πλοίο, προκειμένου να παράσχει τεχνική συνδρομή εάν κριθεί απαραίτητο.

Το «Πανόραμα» συνεχίζει το ταξίδι του, πλέοντας με ιδία μέσα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με αναφορές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι ήπιες, χωρίς να δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα στη διαχείριση του συμβάντος.