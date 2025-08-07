Αυστηρότεροι αστυνομικοί έλεγχοι και απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την τιμωρία όσων τα κακοποιούν, αλλά και κοινές ημερίδες αστυνομίας-φιλοζωικών συλλόγων σε όλη τη χώρα για την ενημέρωση των αστυνομικών, ήταν τα θέματα στα οποία δόθηκε έμφαση σε συνάντηση που είχε ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, με εκπροσώπους της Φιλοζωικής Ομοσπονδίας «Νέμεσις».

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της συνάντησης χθες Τετάρτη 6 Αυγούστου, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης, καθώς και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Νατάσσα Μπομπολάκη, συζητήθηκαν θέματα προστασίας των ζώων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εντατικοποίησης των αστυνομικών ελέγχων και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από το αστυνομικό προσωπικό.

Από την πρόεδρο της Φιλοζωικής Ομοσπονδίας επισημάνθηκε η σημασία περαιτέρω ενίσχυσης και επιμόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προστασίας των ζώων. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για τη συνδιοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας.

Ο κ. Μάλλιος υπογράμμισε ότι θέματα προστασίας των ζώων τίθενται σε προτεραιότητα από το αστυνομικό προσωπικό, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.