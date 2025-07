Ο Άρνολντ Σβατσενέγκερ στα 78 του χρόνια έχει κάθε λόγο να νιώθει δυνατός.

Ο Άρνι, συνώνυμο της κινηματογραφικής δράσης, του bodybuilding και της πολιτικής έχει επιβιώσει σκανδάλων και κατάφερε, συχνά με αμφιλεγόμενους τρόπους, να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από έναν σωματώδη τύπο από κάποιο μικρό χωριό της Αυστρίας.

Ο μεγιστάνας πλέον Σβατσενέγκερ (μπήκε φέτος στη λίστα του Forbes) ξεκίνησε από τις αίθουσες γυμναστικής, πέρασα στα σαλόνια του Χόλιγουντ, έγινε εμβληματικός Εξολοθρευτής, παντρεύτηκε απόγονο της δυναστείας των Κένεντι, χώρισε μετά από εκκωφαντικό σκάνδαλο (και ένα εξώγαμο απόγονο) και όρισε την πολιτική της Καλιφόρνια ως κυβερνήτης της. Ο Άρνι έχει ζήσει μια ζωή υπερπαραγωγή με σκελετούς στη ντουλάπα.

Πίσω από τους μυς, τα μπλοκμπάστερ και τις δημόσιες εμφανίσεις, κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή και προσωπική, που τον διαμόρφωσε όσο κανένας ρόλος.

Είναι η ιστορία της παιδικής του ηλικίας, η οποία τώρα ήρθε στο φως μέσα από το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Netflix. Σε αυτό ο Σβατσενέγκερ αποκάλυψε κάποιες από τις βαθιές πληγές και τα τραύματα που τον έκαναν δυνατό.

Μιλώντας με εντυπωσιακή ειλικρίνεια, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μίλησε για για την κακοποίηση που υπέστησαν ο ίδιος και ο αδελφός του από τους γονείς τους.

Ο 78χρονος πια Εξολοθρευτής, διάσημος για την καταγωγή του από το Θαλ της Αυστρίας, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ανατροφής του από τον πατέρα του, Γκούσταβ – πρώην αξιωματικό του Ναζιστικού Κόμματος και στρατιωτικό – και τη «φανατική με την καθαριότητα» μητέρα του, Αουρέλια.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ αναφέρθηκε στην οδυνηρή πραγματικότητα της παιδικής του ηλικίας, καθώς και αυτής του αείμνηστου μεγαλύτερου αδελφού του, Μάινχαρντ, μεγαλώνοντας ως γιος ενός διακεκριμένου Ναζί στρατιώτη.

Ο πατέρας τους, Γκούσταβ Σβαρτσενέγκερ, υπηρέτησε στο ναζιστικό κόμμα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τραυματίστηκε στη μάχη του Στάλινγκραντ.

«Ήταν θαμμένος κάτω από κτίρια, συντρίμμια, για τρεις ημέρες. Επιπλέον έχασαν τον πόλεμο. Επέστρεψε σπίτι καταθλιπτικός. Η Αυστρία ήταν μια χώρα συντετριμμένων ανδρών. Νομίζω ότι υπήρχαν στιγμές που ο πατέρας μου πραγματικά πάλευε με το σκοτάδι» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Ο Γκούσταβ, αφού επέστρεψε στην Αυστρία από τον πόλεμο «συντετριμμένος» για την ήττα του Αδόλφου Χίτλερ που τόσο είχε πιστέψει, εκδήλωσε τη βία του στην οικογένειά του.

«Η ανατροφή μας ήταν πολύ σκληρή. Η βαρβαρότητα που υπήρχε στο σπίτι, οι ξυλοδαρμοί που δεχόμασταν από τους γονείς μας ήταν τραγικοί» είπε ο Άρνι.

Ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια εξηγεί ότι όλα τα παιδιά στην πόλη του μεγάλωσαν βιώνοντας τις συνέπειες του πολέμου, καθώς η Αυστρία είχε γίνει μια χώρα «πληγωμένων» ανδρών -Ναζί ανδρών.

Ο Άρνολντ πιστεύει ότι ο «τύραννος» πατέρας του ενδεχομένως έπασχε από διαταραχή μετατραυματικού στρες και κατάθλιψη, κάτι που εκδηλωνόταν στον τρόπο που χτυπούσε τα παιδιά του με «τη ζώνη».

«Είχε σχιζοφρενική συμπεριφορά» λέει. Ο Άρνολντ και ο αδελφός του δεν δεν ήξεραν ποτέ αν στην επιστροφή τους στο σπίτι θα συναντούσαν τον «ευγενικό πατέρα» ή αυτόν που θα επέστρεφε σπίτι «μεθυσμένος» ως τέρας.

«Φώναζε στις τρεις το πρωί και ξυπνούσαμε και, ξαφνικά, η καρδιά μας χτυπούσε δυνατά γιατί ξέραμε τι σήμαινε αυτό», θυμάται ο ίδιος.

Ο πρώην Ναζί έγινε αρχηγός της αστυνομίας της κομητείας μετά τον πόλεμο. «Ήταν τύραννος, ένας πολύ σκληρός άνδρας που ξεπερνούσε τα όρια στο ρόλο του» λέει.

Ο Γκούσταβ εφάρμοζε την ίδια λογική και στο σπίτι του, διασφαλίζοντας ότι «δεν υπήρχαν περιθώρια για ανοησίες».

«Έκανε σίγουρο ότι έπρεπε να ‘κερδίσουμε’ το πρωινό», ανακαλεί ο Άρνολντ. Ο πατέρας έβαζε τα αδέλφια να «ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κερδίσουν την τροφή».

Εν τω μεταξύ, η μητέρα του καθάριζε εμμονικά το σπίτι, φροντίζοντας «τα πάντα να είναι τέλεια τοποθετημένα», αλλιώς θα «γινόταν έξαλλη».

Ο Σβαρτσενέγκερ είναι σίγουρος πια ότι ο αδελφός του, Μάινχαρντ, «άρχισε να πίνει επειδή η ανατροφή μας ήταν πολύ σκληρή».

«Δεν μπορούσε να αντέξει τη βαρβαρότητα που υπήρχε στο σπίτι, το ξύλο που τρώγαμε», είπε. «Ήταν πολύ πιο ευαίσθητος άνθρωπος [από μένα]».

Ο Μάινχαρντ Σβαρτσενέγκερ, ο μεγαλύτερος αδελφός του, πέθανε σε ηλικία μόλις 24 ετών, το 1971, σε ατύχημα με αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε μεθυσμένος και προσέκρουσε σε τηλεφωνικό στύλο.

Ο Άρνολντ δεν ήταν πια κομμάτι της ζωής του. Ο Σβαρτσενέγκερ έγινε φυγάς από το κολαστήριο της οικογενειακής ζωής του εγκαταλείποντας την Αυστρία για την Αμερική το 1968, σε ηλικία 21 ετών.

Τρία χρόνια αργότερα, αφού κέρδισε διαδοχικούς διαγωνισμούς Mr. Universe, πληροφορήθηκε τον θάνατο του αδελφού του.

«Η ανατροφή που είχαμε ήταν ευεργετική για κάποιον σαν εμένα. Ήμουν πολύ δυνατό παιδί εσωτερικά, πολύ αποφασισμένος. Ο αδελφός μου ήταν πιο εύθραυστος», δηλώνει ο Άρνολντ.

«Ο Νίτσε είχε δίκιο: αυτό που δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό» πρόσθεσε.

