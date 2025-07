Μια εντυπωσιακή και βαθιά ανθρώπινη στιγμή ηρωισμού καταγράφηκε από κάμερα στην πόλη Ντερμπέντ, στη νότια Ρωσία, όταν ένας άγνωστος περαστικός έσωσε την τελευταία στιγμή τη ζωή ενός άνδρα, λίγο πριν παρασυρθεί από διερχόμενο τρένο.

Αψηφώντας τον κίνδυνο, διέσχισε τις γραμμές και με μια αστραπιαία κίνηση άρπαξε τον αναίσθητο άνδρα.Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μια σιδηροδρομική διάβαση εντός του αστικού ιστού, σε ώρα αιχμής.

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, διακρίνεται ένας άνδρας –ο οποίος φοράει λευκό πουκάμισο και σκούρο παντελόνι– να πλησιάζει τις ράγες.

Ξαφνικά φαίνεται να χάνει την ισορροπία του, να παραπαίει και τελικά να σωριάζεται αναίσθητος πάνω στις γραμμές, με το κεφάλι του να κρέμεται επικίνδυνα κοντά στα μεταλλικά στοιχεία των σιδηροτροχιών.

