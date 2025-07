Δεν χορταίνει το Διαδίκτυο να αναπαράγει το… θερμό τετ α τετ στη συναυλία των Coldplay, όπου η κάμερα έπιασε τσάκωσε αγκαλιά τον CEO της Astronomer με την επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού.

Η Astronomer, σε μία προσπάθεια να ανακτήσει κάτι από τη χαμένη αίγλη της, προσέλαβε ροσωρινά τη Γκουίνεθ Πάλτροου ως εκπρόσωπο Τύπου.

Η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε, με τους δύο πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι παντρεμένοι (ή μάλλον ήταν πλέον) να παραιτούνται από τις θέσεις τους.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY

— Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025