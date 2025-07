Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Άγκυρα χθες το βράδυ προκαλώντας χάος στους δρόμους της τουρκικής πρωτεύουσας. Ένα άτομο τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τοίχος κτιρίου λόγω της νεροποντής. Δέντρα έπεσαν στις περιοχές Keçiören και Çankaya λόγω της καταιγίδας.

How loud does the planet have to scream before everyone listens? 😡

📍 Keçiören, Ankara Province, Turkey today! pic.twitter.com/zZzzWrUg2i

