Πολλοί άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε μια επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Τάμπερε της Φιλανδίας, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική αστυνομία. Η αστυνομία τόνισε ότι συνελήφθη ένα άτομο.

Στους τραυματίες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσταση δεν είναι πλεόν επικίνδυνη. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών ούτε για τον δράστη.Η αστυνομία ανακρίνει μάρτυρες και έχει αποκλείσει την περιοχή.Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας YLE μετέδωσε ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο του Τάμπερε – που βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Η τοπική εφημερίδα Aamulehti ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι άνδρας.

#BREAKING: Several individuals were wounded in a knife attack at the Ratina Shopping Center in Tampere, Finland, following a dispute.

The incident occurred around 4:30 PM local time. Authorities apprehended the suspect near the scene and confirmed there is no ongoing threat to… pic.twitter.com/NPMzJSg4gB

— Brand Leakage (@Brandleakage) July 3, 2025