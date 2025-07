Ένας άνδρας 70 ετών παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χείμαρρου Φρεζούς και έχασε την ζωή του στο χωριό Μπαρντονέκια, έξω από το Τορίνο. Είχε μόλις κατέβει από το φορτηγό του, χωρίς να αντιληφθεί την κρισιμότητα της όλης κατάστασης.

Εκατόν πενήντα παιδιά, που βρίσκονταν σε κατασκήνωση, μεταφέρθηκαν στο κλειστό αθλητικό κέντρο της περιοχής, όπου πέρασαν την νύχτα.

Πρόκειται για τραγική συνέπεια ξαφνικών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στην βορειοδυτική Ιταλία, την ώρα που η υπόλοιπη χώρα συνεχίζει να πλήττεται από τον καύσωνα.

Στο Κόνιε της περιφέρειας Βάλε Ντ’ Αόστα, κοντά στα σύνορα με την Γαλλία, εξαιτίας της βροχής, σειρά κατολισθήσεων έχει προκαλέσει την διακοπή των οδικών συνδέσεων. Χθες, Δευτέρα, το βράδυ παρασχέθηκε άμεση βοήθεια σε τρεις ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε ΙΧ αυτοκίνητο, λόγω της κακοκαιρίας

#Maltempo #Piemonte:

🔹a Bardonecchia (TO) esondati torrenti Frejus e Dora, soccorse dai #vigilidelfuoco 10 persone bloccate in una palazzina e 4 in 2 auto travolte dall’acqua. Rinvenuto il corpo senza vita di un uomo

🔹ad Argentera (CN) frane sulla SS 21, soccorse 20 persone… pic.twitter.com/NdB1w5gDVY

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 30, 2025